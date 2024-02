राजस्व प्रकरणों के निराकरण में पांढुर्ना जिला टॉप फाइव में

पांढुर्ना व सौसर तहसीलों के गांवों को राजस्व प्रकरणों से मुक्त कराने का अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नामांतरण, सीमांकन, नक्शे में तरमीम एवं आसीएमएस प्रकरणों का निराकरण होने से ग्रामीणों को लाभ मिल रहा है।राजस्व अभियान से पांढुर्ना जिला प्रदेश की टॉप फाइव की सूची में शामिल हो गया है।

Pandhurna district in top five in resolution of revenue cases