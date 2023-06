पांढुर्ना रेलवे स्टेशन: प्रचंड गर्मी में प्लेटफार्म पर न छाया न पानी

पांढुर्ना रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म दो और तीन पर यात्रियों के लिए न तो शेड बनाए गए है और न ही पीने के पानी के लिए नल लगा है। तेज धूप में यात्रियों को ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है।नॉन इंटरलाकिंग सिस्टम के बदले जाने के बाद से रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म दो और तीन से यात्री गाडि़य़ों का आवागमन हो रहा है।

Pandhurna railway station: neither shade nor water on platform in scorching heat