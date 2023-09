15 सितंबर को होगी पांढुर्ना की ऐतिहासिक गोटमार

Submitted by:

जाम नदी के तट पर 15 सितंबर को आयोजित होने वाले गोटमार खेल को लेकर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पोला के दूसरे दिन ऐतिहासिक गोटमार को लेकर मंगलवार सुबह तहसीलदार विनय प्रकाश ठाकुर, सीएमओ नितिन बिजबे ने नगर पालिका के अमले के साथ जाम नदी के तट का जायजा लिया।

Pandhurna's historic Gotmar will be held on September 15