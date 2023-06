पांढुर्ना की युक्ति रहीं सेकंड रनर अप

दुबई में शुक्रवार को सम्पन्न हॉट मोंडे मिसेज इंडिया वल्र्ड वाइड प्रतियोगिता में पांढुर्ना की बेटी युक्ति बेहुणे द्वितीय विजेता बनी। युक्ति ने 105 प्रतियोगियों में दूसरा स्थान पाया। यह खबर मिलते ही पांढुर्ना में लोगों ने प्रसन्नता जताई।

Pandhurna's YUKTI was the second runner up