हादसों में चार की मौत से गमगीन हुआ पांढुर्ना

पांढुर्ना क्षेत्र में चार युवाओं की मौत से मातम पसरा रहा। तीन युवकों की मौत सडक़ दुर्घटना में और एक की नदी में डूबने से हुई। गुरुवार रात करीब साढ़े सात बजे नेशनल हाईवे 47 पर सिवनी के ओवरब्रिज पर ट्रक चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया। वहीं दूसरी घटना में मारूड निवासी योगेश पिता रामभाउ की रेलवे फाटक के समीप सडक़ दुर्घटना में मौत हो गई। तीसरी घटना बड़चिचोली के पास नागपुर बायपास पर हुई। राधाकृष्ण वार्ड निवासी विलास पिता गोविंदराव कुंभारे की बाइक स्लिप हो जाने से घटनास्थल पर मृत्यु हो गई।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना.क्षेत्र में चार युवाओं की मौत से मातम पसरा रहा। तीन युवकों की मौत सडक़ दुर्घटना में और एक की नदी में डूबने से हुई। मिली जानकारी के अनुसार गुरुवार की रात करीब साढ़े सात बजे नेशनल हाईवे 47 पर सिवनी के ओवरब्रिज पर ट्रक चालक ने बाइक सवार को रौंद दिया। जिससे बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम साढ़े सात बजे की है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोडक़र फरार हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही गांव वाले ब्रिज की ओर दौड़ पड़े। इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई है। बड़चिचोली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई प्रांरभ की है। वहीं दूसरी घटना में बुधवार रात की है जहां मारूड निवासी योगेश पिता रामभाउ लव्हाले की वरूड रोड पर पुसला में रेलवे फाटक के समीप सडक़ दुर्घटना में मौत हो गई। योगेश वरूड से अपना काम खत्म कर गांव लौट रहा था। रास्ते में अज्ञात ट्रक ने युवक को टक्कर मार दी। घटनास्थल पर ही उसकी मृत्यु हो गई। तीसरी घटना बड़चिचोली के पास नागपुर बायपास पर बुधवार रात को हुई। नगर के राधाकृष्ण वार्ड निवासी विलास पिता गोविंदराव कुंभारे की बाइक स्लिप हो जाने से घटनास्थल पर मृत्यु हो गई। एक अन्य घटना में नगर के गायत्री कॉलोनी निवासी युवक सुनील कंगाले का शव नदी में उतराता मिला। सुनील 6 दिसंबर से लापता था। सौंसर से बहने वाली जाम नदी में उसका शव मिला। पुलिस इसे आत्महत्या मानकर जांच कर रही है। एक ही दिन में चार युवाओं की मौत की खबर सुन कर लोग गमगीन हो गए। पुलिस ने घटनाओं की जांच प्रारंभ की है।

Pandhurna saddened by the death of four in accidents