अमृत भारत योजना में पांढुर्ना स्टेशन का होगा कायाकल्प

केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन योजना में पांढुर्ना स्टेशन का चयन किया गया है। स्टेशन पर 16 करोड़ की लागत से विकास कार्य कराएं जाएंगे। छह अगस्त को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के माध्यम से योजना का शिलान्यास करेंगे। बुधवार शाम को कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा ने पांढुर्ना रेलवे स्टेशन पहुंचकर जायजा लिया।

Pandhurna station will be rejuvenated in Amrit Bharat Yojana