सीएम हेल्पलाइन निराकरण में पांढुर्ना प्रदेश में अव्वल

सीएम हेल्पलाइन पर की गई शिकायतों के निराकरण को लेकर जारी राज्य की ग्रेडिंग में एक बार फिर जनपद पंचायत पांढुर्ना ने प्रथम स्थान हासिल किया है। पांढुर्ना के जिला बनने के बाद यह पहली उपलब्धि है। इससे पहले जनपद पंचायत प्रदेश में प्रथम स्थान हासिल कर चुकी है।

Pandhurna tops in CM helpline resolution in the state