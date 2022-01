खदान क्षेत्र में बदमाशों के धावे से दहशत

कन्हान क्षेत्र की विभिन्न यूनिटों में गत कुछ दिनों से लगातार हो रहे अपराधों के विरोध में बीएमएस ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर बताया कि असामाजिक तत्वों द्वारा सुरक्षा प्रहरियों एवं कामगारों को धमकाकर, बंधक बनाकर सामग्रियों को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। 19 जनवरी को लगभग 25 से 30 बदमाशों ने हथियारों के साथ तानसी माइन पर धावा बोला। जिससे सेकंड एवं नाइट पॉली में कार्य करने वाले कामगारों में दहशत है।

छिन्दवाड़ा/परासिया. कन्हान क्षेत्र की विभिन्न यूनिटों में गत कुछ दिनों से लगातार हो रहे अपराधों के विरोध में भारतीय मजदूर संघ ने संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौपा है। मंगलवार को पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर बताया कि असमाजिक तत्वों द्वारा कम्पनी के तैनात सुरक्षा प्रहरियों एवं कामगारों को धमकाकर, बंधक बनाकर सामग्रियों को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। इसकी शिकायत स्थानीय प्रबंधन द्वारा की जाती है किन्तु उचित कार्रवाई नहीं होने के कारण अपराधिक तत्वों के हौंसले बढ़ रहे है। ज्ञापन में 19 जनवरी की घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि लगभग 25 से 30 बदमाशों ने हथियारों के साथ तानसी माइन पर धावा बोला। जिससे सेकंड एवं नाइट पॉली में कार्य करने वाले कामगारों में दहशत है। घटना में शामिल व्यक्तियों की पहचान कर उचित कार्यवाही करने एवं तानसी माइन स्थित पुलिस चौकी में पुलिस बल तैनात करने की मांग- पेंच-कन्हान के महामंत्री कुंवर सिंह, उपाध्यक्ष एजाज कुरैशी, मंत्री विनोद डेहरिया, पेंच जेसीसी सदस्य रोहितास वर्मा एवं कार्यकर्ताओं मे की है। इधर वेकोलि कामगारों को अस्पताल से जेनेरिक दवाओं की आपूर्ति का मामला तूल पकड़ते जा रहा है। केंद्रीय चिकित्सालय बडकुही द्वारा स्थायी एवं अस्थायी कामगारों को दी जा रही जेनेरिक दवाओं के संबंध में कुछ लोगों द्वारा किए जा रहे दुष्प्रचार का विरोध करते हुए नारेबाजी कर मंगलवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी को फर्मासिस्टों ने ज्ञापन सांैपा । भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री कुंवर सिह ने बताया कि प्रभारी कार्मिक प्रबंधक केपी सिंह एवं प्रभारी सीएमओ डॉ. चन्द्रा ने उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया है।

Panic due to the attack of miscreants in the mine area