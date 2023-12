Politics: सीएम के दौरे में दिखी चुनावी रंजिश की झलक

Submitted by:

छिंदवाड़ाPublished: Dec 09, 2023 11:25:09 am

- भीतरघात व हार की कड़वाहट नहीं निकाल पा रहे मन से

- हर विधानसभा में गुटबाजी से ग्रस्त पार्टी

Party suffering from factionalism in every assembly