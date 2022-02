बेंगलूरु से नेपाल जा रही बस में यात्री की मौत

बेंगलूरु से स्पेशल बस से नेपाल जा रहे एक श्रमिक की अमरवाड़ा में हॉर्ट अटैक से मौत हो गई। कर्नाटक के गोपालआना निवासी अजीत राव (57) मजदूरी के लिए श्रमिकों के साथ नेपाल जा रहा था। अमरवाड़ा के बानी टोल प्लाजा स्थित ढाबे पर अजीत ने श्रमिकों के साथ खाना खाया और बस में सीट पर जाकर लेट गया। साथियों ने उसे संभाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी।

छिन्दवाड़ा/अमरवाड़ा. बेंगलूरु से स्पेशल बस से नेपाल जा रहे एक श्रमिक की अमरवाड़ा में हॉर्ट अटैक से मौत हो गई। कर्नाटक के गोपालआना निवासी अजीत राव (57) मजदूरी के लिए श्रमिकों के साथ नेपाल जा रहा था। अमरवाड़ा के बानी टोल प्लाजा स्थित ढाबे पर अजीत ने श्रमिकों के साथ खाना खाया और बस में सीट पर जाकर लेट गया। साथियों ने उसे संभाला तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उन्होंने हंड्रेड डायल पुलिस और आसपास के दुकानदारों को सूचना दी । पुलिस मौके पर पहुंची व शव को अमरवाड़ा अस्पताल ले गई। मर्ग कायम कर मामले की जांच की जा रही है। इस बीच अमरवाड़ा थाना पुलिस ने अलग-अलग ग्रामों में अवैध शराब बेचने वालों की धर पकड़ की। छुई निवासी छुट्टू व करबडोल निवासी ओमप्रकाश से 15-15 पाव अवैध देसी शराब जब्त की गई। जंगल वाला निवासी इंदर के पास से 6 लीटर शराब बरामद की।पिपरिया भारतीय के राकेश के पास से 6 लीटर जमुनिया निवासी राजकुमार के पास 7 लीटर कच्ची शराब मिली। इसी तरह बांका मुकासा निवासी उमेश के पास से 6 लीटर महुआ की कच्ची शराब जब्त की गई। नगर निरीक्षक मोहन मर्सकोले के निर्देशन में एएसआई मेर सिंह, दिनेश घोशी, आरक्षक वीरेंद्र रामगणेश ने कार्रवाई की। वहीं पुलिस ने धसनवाड़ा निवासी उपेंद्र के पास 6 पाव अवैध शराब, संध्या थावड़ी, सावित्री अमरवाड़ा से तथा शिवम छुई 8 लीटर शराब जब्त की। जूंगावानी निवासी मोजै वर्मा के पास 15 पाव, अमरवाड़ा के प्रदीप से 7 लीटर, सेजा के विजय से 15 पाव अवैध शराब जब्त की गई है। मुन्नी बाई अमरवाड़ा से 8 लीटर महुआ शराब, छुई निवासी राजू से 14 पाव अवैध शराब बरामद की है। सभी के खिलाफ 34 आबकारी एक्ट में मामले पंजीबद्ध किए हैं।

Passenger dies in bus going from Bangalore to Nepal