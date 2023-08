जनता भाजपा सरकार के विकास कार्यों से प्रभावित-शिंदे

विधायक प्रवास कार्यक्रम के तहत महाराष्ट्र से आए भाजपा विधायक श्रीराम शिंदे ने 21 से 27 अगस्त तक जुन्नारदेव विधानसभा क्षेत्र में सरकार और संगठन के कार्यों को देखा। उन्होंने दावा किया कि जनता भाजपा सरकार के विकास कार्यों और योजनाओं से प्रभावित है। भाजपा की जीत तय है।

People are impressed by the development works of the BJP government - Shinde