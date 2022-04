गांव-कस्बों में तनाव नहीं झेल पा रहे लोग

गांव-कस्बों में भी लोग तनाव को नहीं झेल पा रहे। पांढुर्ना विकासखंड़ में पिछले तीन माह में 43 लोगों ने जहर सेवन कर जान देने की कोशिश की। समय रहते उपचार मिलने से अधिकांश को बचा लिया गया पर चार लोगों की मौत हो गई। सरकारी अस्पताल में हर दिन कम से कम दो लोगों को जहर सेवन से तबीयत बिगडऩे पर लाया जाता है। बीते माह 20 लोगों ने जहर सेवन किया। इनमें दो महिलाएं भी थी। फ रवरी में 9 लोगों ने जहर खा लिया तो जनवरी में चार ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना .गांव-कस्बों में भी लोग तनाव को नहीं झेल पा रहे। पांढुर्ना विकासखंड़ में पिछले तीन माह में 43 लोगों ने जहर सेवन कर जान देने की कोशिश की। समय रहते उपचार मिलने से अधिकांश को बचा लिया गया पर चार लोगों की मौत हो गई। सरकारी अस्पताल में हर दिन कम से कम दो लोगों को जहर सेवन से तबीयत बिगडऩे पर लाया जाता है। बीते माह 20 लोगों ने जहर सेवन किया। इनमें दो महिलाएं भी थी। फ रवरी में 9 लोगों ने जहर खा लिया। तो जनवरी में चार ने जहर पीकर जान देने की कोशिश की। समय पर अस्पताल लाने से अधिकांश को मौत के मुंह में जाने से बचा लिया गया ।हालांकि तीन माह में चार लोगों की मौत हो गई। इस मामले में पुलिस एसडीओपी रोहित लखारे का

कहना है कि जहर सेवन करने वालों की बढ़ती संख्या ने सोचने पर मजबूर कर दिया है। इस विषय पर कदम उठाने को लेकर विचार कर रहे हैं। खिलवाड़ कर रहे झोलाछाप: खमारपानी में झोलाछाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। ये सभी बीमारियों का इलाज करने को तैयार हो जाते हैं। मरीज की हालत बिगड़ती है तो उससे आनन फानन में जिला अस्पताल भेज दिया जाता है। लोगों का आरोप है कि जानकारी होने के बाद भी प्रशासन इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता। ऐसे झोलाछाप डॉक्टर भी हैं जिनकी क्लीनिक में ऑक्सीमीटर तक नहीं रहता है।वे सिर्फ अंदाजा लगाकर दवा दे रहे हैं। कुछ झोलाछाप डॉक्टर दिन रात कमाई में जुटे हैं और मरीजों की जान खतरे में डाल रहे हैं। यही नहीं ये बिना ड्रग लाइसेंस के दवाओं का भंडारण व विक्रय भी कर रहे है। बिछुआ ब्लाक में स्वास्थ्य विभाग ने कई सालों से झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई।

People are unable to bear the tension in the villages and towns