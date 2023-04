ट्रेन के स्वागत के लिए गाजे-बाजे से पहुंचे लोग

Submitted by:

नागपुर से जबलपुर, मैहर, रीवा सीधी ट्रेन शुरू होने पर लोगों ने प्रसन्नता जताई है। सोमवार रात १.३० बजे रीवा-इतवारी एक्सप्रेस जब सौंसर स्टेशन पहुंची तो पूर्व मंत्री नाना भाऊ मोहोड, जोनल रेलवे सदस्य विजय धवले सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे, फू ल मालाओं के साथ स्वागत किया।

People arrived to welcome the train