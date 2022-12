कन्हान को बचाने जनता को साथ लेना होगा

कन्हान बचाओ आंदोलन के तहत संयुक्त मोर्चा ने बुधवार सुबह मोआरी माइन में गेट मीटिंग की। वक्ताओं ने कामगारों से कन्हान को पेंच क्षेत्र में मर्जर होने से बचाने में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। क्षेत्र की जनता को भी आंदोलन में साथ जोडऩे पर चर्चा की गई।

People have to be taken along to save Kanhan