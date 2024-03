वेकोलि के स्थायी कर्मचारी बाहरी लोगों से करा रहे काम

वेकोलि पेंच महाप्रबंधक कार्यालय में इन दिनों कई नियमित कर्मचारी अपनी जगह दूसरे लोगों से काम करा रहे है। इस संबंध में उच्च अधिकारियों से की गई शिकायत में बताया गया है कि कार्यालय में 15 से अधिक स्थाई सफाई कर्मचारी नियुक्त है, लेकिन इनका कार्य बाहरी व्यक्ति कर रहे है। कैंटीन का भी यहीं हाल है।

Permanent employees of WCL are getting the work done by outsiders.