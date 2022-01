पांच साल से जमा नहीं कराई पीएफ राशि,कामगारों ने लगाई पुलिस से गुहार

मोहन कॉलरी की मुआरी फेज 4 ओपन कास्ट कोयला खदान में कार्यरत लगभग 40 से 45 ठेका श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि उनके खाते में जमा नहीं किए जाने का मामला पुलिस तक पहुंच गया है। आरोप है कि पिछले पांच साल से उनके खातों में राशि जमा नहीं कराई जा रही। स्टार एक्स केएनएस कंपनी के ठेका श्रमिकों ने पुलिस चौकी अंबाड़ा पहुंचकर कंपनी के ठेकेदार रामफल शर्मा ,मैनेजर शशिकांत शर्मा एवं कर्मचारी मुकेश पंवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा।

छिन्दवाड़ा/गुढ़ी अम्बाड़ा. मोहन कॉलरी की मुआरी फेज 4 ओपन कास्ट कोयला खदान में कार्यरत लगभग 40 से 45 ठेका श्रमिकों की भविष्य निधि की राशि उनके खाते में जमा नहीं किए जाने का मामला पुलिस तक पहुंच गया है। आरोप है कि पिछले पांच साल से उनके खातों में राशि जमा नहीं कराई जा रही। स्टार एक्स केएनएस कंपनी के ठेका श्रमिकों ने पुलिस चौकी अंबाड़ा पहुंचकर कंपनी के ठेकेदार रामफल शर्मा ,मैनेजर शशिकांत शर्मा एवं कर्मचारी मुकेश पंवार के खिलाफ शिकायत दर्ज करने को कहा। ठेका मजदूरों के वेतन से 12.33 फीसदी भविष्य निधि राशि (सीएमपीएफ ) व पेंशन के लिए 7 राशि काटी जा रही है। भविष्य निधि कार्यालय पहुंचे तो हुआ खुलासा : आरोप है कि यह राशि मजदूरों के भविष्य निधि खाते में नहीं जमा कराई जा रही। इसकी जानकारी भी भविष्य निधि कार्यालय छिंदवाड़ा पहुंच कर ली गई तो पता चला कि कामगारों के खाते में किसी भी प्रकार की कोई राशि जमा नहीं की गई है। ठेका मजदूर साल 2016 से ओपन कास्ट में कार्यरत हैं तभी से इनके वेतन से भविष्य निधि राशि काटी जा रही है लेकिन 5 वर्षों से अभी तक एक भी रुपया इन मजदूरों के खाते में जमा नहीं कराया गया है। अब ठेका अवधि समाप्त होने को है। लगभग 2 सप्ताह में अपनी मशीनें एवं कार्यालय बंद कर के जाने की तैयारी में है। इस स्थिति को देखते हुए ठेका मजदूर पुलिस चौकी अंबाड़ा सहित जुन्नारदेव थाना पहुंचे। उन्होंने लिखित शिकायत दर्ज करा कर कार्रवाई की मांग की। इस दौरान अफ रोज खान, राम सिंह, पवन विश्वकर्मा, गोविंद, राजेश, कमलेश, मुकेश यादव सहित

ठेका मजदूर उपस्थित मौजूद रहे।

PF amount not deposited for five years, workers pleaded with police