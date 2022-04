पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए फुले दम्पती का संघर्ष

महात्मा ज्योतिबा फुले व सावित्रीबाई फुले के समाज सुधार कार्यों , उपलब्धियों को स्कूल व कॉलेज पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। साथ ही ज्योतिबा फुले की जयंती या पुण्यतिथि समता दिवस के रूप में व सावित्रीबाई फु ले की जयंती पुण्यतिथि महिला शिक्षा दिवस के रूप में शासन स्तर पर मनाई जाए।

छिन्दवाड़ा/ सौंसर. महात्मा ज्योतिबा फु ले विकास मंडल प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को सौंपा। मंडल अध्यक्ष प्रभाकर बोबडे, सचिव वासुदेव बुले व पदाधिकारियों ने महात्मा ज्योतिबा फु ले व सावित्रीबाई फु ले के समाज सुधार कार्यों , उपलब्धियों को स्कूल व कॉलेज पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। साथ ही ज्योतिबा फुले की जयंती या पुण्यतिथि समता दिवस के रूप में व सावित्रीबाई फु ले की जयंती पुण्यतिथि महिला शिक्षा दिवस के रूप में शासन स्तर पर मनाई जाए। सरकारी योजनाओं, छात्रावास का नामकरण फु ले दम्पती के नाम पर रखने । शासकीय व अशासकीय स्कूलों व महाविद्यालयों में महात्मा ज्योतिबा फुले एवं सावित्रीबाई फुले के तस्वीर लगाने सहित अन्य सुझाव प्रेषित किए गए हैं। इधर ग्राम पंचायत खैरी तायगांव में डॉ बाबासाहेब अंबेडकर विचार मंच की ओर से आयोजित निशुल्क स्वास्थ्य शिविर में 1100 से अधिक लोगों की जांच की गई। पूर्व मंत्री नाना मोहोड,जिला भाजपा उपाध्यक्ष राहुल मोहोड़, प्रभाकर बोबडे,हरीश बत्रा ने शिविर का उद्घाटन किया। डॉ.अंबेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित शिविर की प्रशंसा करते हुए राहुल मोहोड़ ने कहा लोगों की मदद करने वाले आयोजनों से ही महापुरुषों की जयंती मनानी चाहिए। शिविर आयोजक लक्ष्मीदास बोरकर,राजेश बागडे ने बताया 24 गांवों के लोगों ने लाभ उठाया। विशेषज्ञ डॉक्टरों ने नाक कान, गला, ह्रदय रोग, बीपी शुगर, चर्म रोग, थायराइड, शिशु रोग, कैंसर, हड्डी से जुड़े रोगों की जांच की। 19 लोगों के आंखों के ऑपरेशन के लिए व्यवस्था बनाई गई। इस दौरान आनंद दुपारे, रंजीत बागडे, आकाश शेंडे,कुणाल बागडे,अमर बागडे,निखिल गजभिए, सौरभ गजभिए,बादल बोरकर,

अमित बोरकर, पप्पू गजभिए, सूरज तिवस्कर, पंकज पिंजारे, कुणाल करांगले, रूपेश नागदवने, सुनील सोनबरसे ने सहयोग किया।

Phule couple's struggle should be included in the curriculum