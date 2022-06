पौधे लगाओ, देखरेख करो और दुव्र्यसन से दूर रहो -आचार्य विद्यासागर

दिगम्बर जैन आचार्य विद्यासागर इन दिनों छिन्दवाड़ा जिले में हैं। विहार के दौरान आचार्य लोगों को व्यसन छोडऩे, पौधे लगा कर बड़ा होने तक देखरेख का संकल्प दिलवा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मार्ग में आचार्य के दर्शनों के इंतजार में खड़े रहते हैं। मंगलवार को वे पांढुर्ना से महाराष्ट्र की ओर विहार कर गए। बड़ी संख्या में भक्तों ने उन्हें विदा किया। उनके साथ भक्तों का कारवां भी चल रहा है। इनमें देश के विभिन्न प्रांतों से आए भक्त शामिल हैं।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. दिगम्बर जैन आचार्य विद्यासागर इन दिनों छिन्दवाड़ा जिले में हैं। विहार के दौरान आचार्य लोगों को व्यसन छोडऩे, पौधे लगा कर बड़ा होने तक देखरेख का संकल्प दिलवा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग मार्ग में आचार्य के दर्शनों के इंतजार में खड़े रहते हैं। मंगलवार को वे पांढुर्ना से महाराष्ट्र की ओर विहार कर गए। बड़ी संख्या में भक्तों ने उन्हें विदा किया। उनके साथ भक्तों का कारवां भी चल रहा है। इनमें देश के विभिन्न प्रांतों से आए भक्त शामिल हैं।मुनि सेवा समिति के सदस्य मुकेश जैन ने बताया कि आचार्य शिरपुर अंतरिक्ष पाश्र्वनाथ की ओर विहार कर रहे हैं। पांढुर्ना से शिरपुर की दूरी 250 किमी है। आचार्य सोमवार को पैर में गिट्टी से चोट लगने पर थोड़ी देर के लिए पेट्रोप पंप परिसर में छांव देखकर ठहर गए थे। इस दौरान उन्होंने पंप के संचालक भावेश कोल्हे को बुलाकर जीवन में मदिरा और मांस का सेवन नहीं करने का वचन देने के लिए कहा। भावेश ने आचार्य की अभ्यर्थना करते हुए कामना की उसका जीवन दुव्यर्सनों से दूर रहे। जेल में योग: तहसील विधिक सेवा समिति की ओर से उपजेल अमरवाड़ा में योग शिविर,विधिक साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में न्यायिक मजिस्ट्रेट परमानंद सनोडिया ने बंदियों को योग , प्ली बारगेनिंग एवं मध्यस्थता की जानकारी दी ।योग प्रशिक्षक दादूराम जंघेला, राजेश तिवारी, तनय राय ,संदीप सोनी ने बंदियों को योग की विभिन्न मुद्राओं का प्रशिक्षण दिया। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर सरकारी, गैर सरकारी स्कूलों सहित विभिन्न स्थानों पर लोगों ने योग आसन का अभ्यास किया। बड़ी संख्या में लोगों ने अपने घरों पर भी योग किया। उत्कृष्ट विद्यालय में विकासखंड शिक्षा अधिकारी योगीराज वानोडे, संकुल प्राचार्य चंद्रशेेखर बरेठ के सानिध्य में योग किया गया।

Plant trees, take care and stay away from abuse - Acharya Vidyasagar