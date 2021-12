शहीदों के सम्मान में किया पौधरोपण

शहीद सीडीएस बिपिन रावत व सैन्यकर्मियों के सम्मान में खापा स्वामी के स्मृति उपवन में प्रस्फुटन समिति के सदस्यों ने पौधा रोपण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पालाचौरई में शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला।

छिन्दवाड़ा/डुंगरिया. शहीद सीडीएस बिपिन रावत व सैन्यकर्मियों के सम्मान में खापा स्वामी के स्मृति उपवन में प्रस्फुटन समिति के सदस्यों ने पौधा रोपण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की गई।जन अभियान परिषद जामई के विकास खंड समन्वयक संजय बामने की उपस्थिति में ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति भुताहा के पदाधिकारी कृष्णा यदुवंशी,कैलाश यदुवंशी, प्रिंयका आरसे, संतोष साहू व सदस्यों ने पौधे रोपे। स्मृति उपवन में अभी तक लगाए गए सभी पौधों को संरक्षित किया जा रहा है। इधर पालाचौरई में शहीदों को श्रद्धांजलि के लिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैंडल मार्च निकाला। नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमराज पवार, युवक कांग्रेस अध्यक्ष अंसार खान व डॉ. मोहित डेहरिया के नेतृत्व में मंगलवार रात 8 बजे गुढ़ी बस स्टॉप से नागरिकों ने कैंडल मार्च निकाला। जो केसीसी ऑफिस के सामने पहुंचा। यहां शहीदों के छाया चित्रों पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर कैंडल जलाई गई । दो मिनट का मौन रखा गया। इस दौरान

जनपद रामचंद्र पवार, खलील खान, याकूब सिद्दीकी, अविनाश पाठक, अजय वानखड़े, एलडी राठौर, मुनमुन राय, फिरोज बेग, गजराज पवार, मुकेश उईके, नरेंद्र वंदेबार, विनय,उदित राठौर सहित कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे। अव्यक्त मिलन कार्यक्रम: प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय बोरगांव की सुख शांति भवन में अव्यक्त मिलन कार्यक्रम में छिंदवाड़ा संचालिका गणेशी दीदी ने कहा सशक्त समाज के लिए महिलाओं की भागीदारी आवश्यक हैं। महिलाओं में अभूतपूर्व शक्तियां होती हैं इसी कारण परमात्मा ने सृष्टि परिवर्तन के लिए स्थापित विद्यालय संचालन के लिए भी महिलाओं को ही चुना। कार्यक्रम में शंाति दीदी,प्रदीप कालबांडे,रामशिला सूर्यवंशी, उपसरपंच गया प्रसाद सोनी,अशोक सोनी व अतिथियों ने द्वीप प्रज्जवलन कर किया। नृत्य एवं संगीत की प्रस्तुति भी हुई। अनिता बहन, रत्ना बहन,ज्योति बहन, सुशीला बहन,राम सिंह मोरे ,जगदीश मौजूद थे। बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया।

Plantation done in honor of martyrs