पौधे लगाए, फोटो खिंचाए पर देखरेख नहीं की

पेंचनदी पुल घाट पर दिसम्बर माह में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की ओर से रोपे गए विभिन्न प्रजातियों के 20 पौधों में से 18 पौधे भीषण गर्मी का सामना नहीं कर सके। उचित देखरेख के अभाव में 18 पौधे सूख गए हैं। पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए प्लास्टिक के ट्री गार्ड भी गायब हो गए हैं।

छिन्दवाड़ा/ परासिया . पेंचनदी पुल घाट पर दिसम्बर माह में एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ताओं की ओर से रोपे गए विभिन्न प्रजातियों के 20 पौधों में से 18 पौधे भीषण गर्मी का सामना नहीं कर सके। उचित देखरेख के अभाव में 18 पौधे सूख गए हैं। पौधों की सुरक्षा के लिए लगाए प्लास्टिक के ट्री गार्ड भी गायब हो गए हैं। हांलाकि पौधों की सुरक्षा और उसे पानी उपलब्ध करवाने की व्यवस्था बनाई गई थी, किन्तु नवतपा के दौरान लापरवाही हुए व पौधे सूख गए। सिंगोड़ी मोक्षधाम में संतोष कुशवाहा व मित्रों ने पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। संतोष के साथ पारस

जैन, अंशुल सोनी, मेहताब मालवीय, लेख राम प्रजापति, योगेश चौरसिया, सुप्रीत शर्मा, प्रथम कुशवाहा ने पौधे लगा कर देखभाल का संकल्प लिया। वहीं दिलावर मोहगांव में मृत मवेशियों को गोशाला की चारदीवारी के बाहर या फिर पखडिया की पहाड़ी के किनारे खुले में फेंक दिया जाता है। मृत मवेशियों की दुर्गन्ध से लोगों को परेशानी होती है। वहीं आवारा कुत्तों का जमावड़ा लगा रहता है। जो अवशेषों को आबादी क्षेत्र में ले आते हैं। लोगों ने प्रशासन से मवेशियों को दफ नाने की उचित व्यवस्था की मांग की है। डुंगरिया ग्राम पंचायत के वार्ड तीन में नालियां जाम होने से आसपास के लोग परेशान हैं। कपूर चंद बिसेन्दरे ,सविता बिसेन्दरे ने बताया है कि वार्ड 3 में नालियां गंदगी से अटी हुई है। दुर्गन्ध की वजह से लोग परेशान हैं। इसकी शिकायत पंचायत में की थी। नाली की सफाई तो की पर कचरा वहीं छोड़ दिया। ग्रामवासियों ने बारिश के पहले साफ सफई की मांग की ही।

Planted, photographed but not looked after