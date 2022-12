गांवों में प्लास्टिक कचरा बना मुसीबत

Submitted by:

सतपुड़ा के जंगलों में बसे गांवों में भी लोग प्लास्टिक कचरे से परेशान हैं। यहां मंदिर जाने वाले मार्ग से ही पांच बोरा प्लास्टिक बोतलें और थैलियां एकत्रित की। शासकीय महाविद्यालय तामिया की एनएसएस इकाई के स्वयंसेवकों ने तामिया छोटे महादेव जाने वाले मार्ग की साफ सफाई की। पॉलीथिन के दोना पत्तल, डिस्पोजल और पानी की बोतलें एकत्रित की।

Plastic waste became a problem in the villages