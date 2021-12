पांढुर्ना के खिलाडिय़ों ने इंडो नेपाल कराटे प्रतियोगिता में फहराया परचम

मंदसौर जिले में हुई इंडो नेपाल अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में पांढुर्ना के खिलाडिय़ों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए। खिलाड़ी दक्ष बागड़े, श्याम बावने, दिव्यानी चौरे , पूजा धुमाल ने कुमुटे फाइट में वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। मीनाक्षी बनकर, हेमेन्द्र सुरजुसे ने सिल्वर मेडल हासिल किया। काता प्रतियोगिता में श्याम बावने ने गोल्ड और दिव्यानी चौरे, हेमेन्द्र सुरजुसे, दक्ष बागड़े, मीनाक्षी बनकर और पूजा धुमाल ने सिल्वर मेडल हासिल किए। इन्होंने नेपाल के खिलाडिय़ों को हराकर मेडल जीते।

छिन्दवाड़ा/पांढुर्ना. मंदसौर जिले में हुई इंडो नेपाल अंतरराष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में पांढुर्ना के खिलाडिय़ों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किए। कराटे प्रशिक्षक सुनील चौरे ने बताया कराटे खिलाड़ी दक्ष बागड़े, श्याम बावने, दिव्यानी चौरे , पूजा धुमाल ने कुमुटे फाइट में वर्ग में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इसी तरह मीनाक्षी बनकर, हेमेन्द्र सुरजुसे ने सिल्वर मेडल हासिल किया। काता प्रतियोगिता में श्याम बावने ने गोल्ड और दिव्यानी चौरे, हेमेन्द्र सुरजुसे, दक्ष बागड़े, मीनाक्षी बनकर और पूजा धुमाल ने सिल्वर मेडल हासिल किए। इन्होंने नेपाल के खिलाडिय़ों को हराकर मेडल जीते। टेनिस बॉल प्रतियोगिता : नवचेतना क्रिकेट क्लब अमरवाड़ा के तत्वावधान में इंदिरा गांधी स्टेडियम ग्राउंड में निर्मला ठाकुर की स्मृति में टी-२० टेनिस बॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ उत्तम ठाकुर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। प्रतियोगिता प्रभारी ललित गुप्ता ने बताया कि इस बार प्रतियोगिता में विजयी टीम को 81 हजार और उपविजेता टीम को 41 हजार की राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। सोमवार को प्रथम दिन प्रतियोगिता का शुभारंभ में नागपुर से पहुंची वीटी सीए क्लब एवं समर्थ स्पोट्र्स क्लब छिंदवाड़ा के बीच हुआ। वीटी सीए क्लब के कप्तान ने पहले बैटिंग करने का निर्णय लिया और निर्धारित ओवर में 171 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी समर्थ स्पोट्र्स क्लब छिंदवाड़ा की टीम 145 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। नागपुर टीम ने जीत हासिल की जिसमें शैलेश द्वारा बनाए 39 रन एवं अच्छी विकेट कीपिंग के लिए मैन आफ द मैच घोषित किया गया। आज के मैच में प्रतियोगिता प्रभारी ललित गुप्ता, प्रीतम ठाकुर, नंदू मालवी, मैन स्कोरर, रविशंकर कहार, कॉमेंटेटर चंदन ठाकुर, हर्षित तिवारी, अर्पित लाला, नफीस मंसूरी, विवेक जैन, एंपायर की भूमिका में आदर्श विश्वकर्मा, पप्पू राजपूत, सुनील कहार, गब्बर पिपले, कल्लू कहार, गोलू यादव, प्रहलाद बंशकार आदि उपस्थित रहे।

Players of Pandhurna hoisted the flag in Indo Nepal Karate competition