डैम में भरपूर पानी लेकिन सिंचाई के लिए नहीं

छिन्दवाड़ा/परासिया. ग्राम मायावाड़ी-बरारिया के बीच पेंच नदी पर बनाए गए स्टाप डैम का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है। डैम के पानी का कैचअप एरिया अधिक है । डैम पूरे समय भरा रहता है। लेकिन सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को पानी नहीं मिल पाता है। नदी के दोनों तरफ मायावाडी और बरारिया के किसानों के लगभग सौ हैक्टेयर खेत है। बरारिया के पूर्व सरपंच मोहन कहार बताते है तामिया परियोजना अंर्तगत जल संसाधन विभाग द्वारा वर्ष 2007-08 में 72 लाख की लागत से डैम का निर्माण कराया गया था। डैम में जल भराव क्षमता अधिक है लेकिन इसका उपयोग सिंचाई में नही हो पा रहा है। नहर अथवा सिंचाई के अन्य साधनों से यहां फसलों की उत्पादन क्षमता बढ जायेगी। जल उपभोक्ता समिति नाम मात्र की है। अधिकारी कहते है कि डैम के पानी का उपयोग केवल निस्तार और पशुओं के लिए है। सिंचाई व्यवस्था के लिए सरकार का आदेश होना चाहिए। पंच गुरूप्रसाद भलावी कहते है कि किसान सिंचाई के लिए एकमात्र पेंच नदी पर ही निर्भर है । अन्य कोई कारगर व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों को प्रतिवर्ष पानी की समस्या का सामना करना पडता है। मायावाडी की पूर्व सरपंच सनौती तेकाम के अनुसार डैम का जलभराव लगभग तीन किमी तक है लेकिन किसान सिंचाई नहीं कर पाते है। शासन को सिंचाई के लिए व्यवस्था बनानी चाहिए। हांलाकि किसान चोरी छिपे मोटर पंप लगाकर सिंचाई करते है। किसानों पर कार्रवाई का अंदेशा बना रहता है । वहीं शासन को राजस्व की हानि उठानी पडती है। यदि शासन नियमानुसार व्यवस्था बनाए तो किसानों के साथ शासन को भी लाभ होगा। जिला पंचायत की सभापति आशियां सैयद जाफर का कहना है कि स्टाप डैम का निर्माण भू जल स्तर बढ़ाने के लिए किया गया था। डैम में पानी भरा रहता है। इसका उपयोग सिंचाई के लिए करने की मांग किसानों द्वारा की जा रही है । इस संबंध में जिला पंचायत में प्रस्ताव दिया था। डैम के पानी का उपयोग सिंचाई के लिए भी हो इसके लिये प्रशासन को लिखा गया है।

Plenty of water in the dam but not for irrigation