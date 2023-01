राष्ट्रभक्ति, प्रेम और हास्य रचनाओं की बौछारों में भीगे काव्यप्रेमी

मंगलवार रात कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। जबलपुर से आईं मणिका दुबे ने श्रृंगार रस का कविता पढ़ कर तालियां बटोरी। जबलपुर के ही अमित जैन मौलिक ने भगवान महावीर के जीवन पर काव्यपाठ किया। उनकी कृति बेटियां -बहुएं मिल तो जाती हैं ,बेटियां नही मिलती को जमकर सराहना मिली।

Poetry lovers drenched in the showers of patriotism, love and humor