पुलिस एक माह में तय नहीं कर सकी, हादसा था या साजिश

छिन्दवाड़ा/उमरेठ. उमरेठ के नेहरू चौक में सुभाष नबलू साहू के घर में आग की घटना की जांच के लिए विशेष दल गठित करने की मांग की गई है । एक माह पहले हुई घटना में परिवार के पांच लोग झुलस गए थे। दो की मौत हो गई व तीन का उपचार नागपुर में चल रहा है। पुलिस अभी तक तय नहीं कर पाई है कि यह हादसा था या साजिश या फिर कोई अन्य कारण। जबकि उमरेठ के लोगों ने इसे पूरे परिवार को आग लगा कर मारने की साजिश बताया है। सर्वदल, सर्वपंथ संघर्ष समिति ने कहा है कि घटना से पूरा क्षेत्र दहशत में है । इस मामले में पुलिस के कार्रवाई नहीं करने से लोगों में रोष है। स्थानीय व्यापारी एवं नागरिकों ने पुलिस थाना पहुंचकर रविवार को आधा दिन दुकान बंद करके मौन विरोध करने की सूचना दी है । स्थानीय नागरिकों का कहना आग की घटना सोची समझी साजिश है । पुलिस विभाग एक जांच दल बनाए एवं दोषियों पर कार्रवाई करे। घटना के विरोध व पीडि़त परिवार को न्याय दिलाने के लिए सर्वदल,सर्वपंथ संघर्ष समिति उमरेठ का गठन किया गया है। । समिति मामले का पर्दाफाश होने तक संघर्ष करेगी। समिति में अध्यक्ष डॉ. नारायण चौरासिया, उपाध्यक्ष कय्यूम अंसारी, सचिव आसिफ अली, तारेन्द्र सोनी, कोषाध्यक्ष महेंद्र राजपूत, संगठन मंत्री जय प्रकाश साहू, संरक्षक एम.एल. सिंह, सुरेश सोनी, राधा साहू , परमानंद पवार, संदीप सोनी, वीरबल चन्द्रवंशी, मयूर सोनी, कृष्णकांत पाल को नियुक्त किया गया ।

Police could not decide in a month, was it an accident or a conspiracy