HSRP: हाईकोर्ट की फटकार के बाद अब एक्शन मोड में पुलिस

छिंदवाड़ाPublished: Jan 29, 2024 11:11:59 am

- परिवहन विभाग और यातायात पुलिस का रुख साफ

- बिना एचएसआरपी के मिले वाहन तो कटेगा चालान

- आवेदन या पेंडेंसी का हवाला देने पर भी नहीं मिल सकेगी राहत

- शहर में सिर्फ 11 स्थानों पर लगाई जा रही नम्बर प्लेट, लगातार लम्बी हो रही वेटिंग लिस्ट

Police now in action mode after High Court's rebuke