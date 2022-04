पुलिस अधिकारी ने आम रास्ता पर किया कब्जा ,प्रशासन ने भेजी जेसीबी

परासिया नगर के रेलवे स्टेशन मार्ग पर निजी लॉन के पास कॉलोनी के आम रास्ते पर एक पुलिस अधिकारी ने ही दीवार खड़ी कर अतिक्रमण कर लिया। इस संबंध में सज्जू रसेला सहित अन्य लोगों ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से शिकायत की। नगर पालिका द्वारा निर्मित सडक़ पर खड़ी की गई दीवार को हटाने की मांग की। राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन किया और दीवार को अवैध पाया। सोमवार को स्थानीय प्रशासन एवं नपा कर्मियों ने जेसीबी के माध्यम से दीवार को गिरा कर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त किया।

छिन्दवाड़ा/ परासिया. नगर के रेलवे स्टेशन मार्ग पर निजी लॉन के पास कॉलोनी के आम रास्ते पर एक पुलिस अधिकारी ने ही दीवार खड़ी कर अतिक्रमण कर लिया। इस संबंध में सज्जू रसेला सहित अन्य लोगों ने अनुविभागीय राजस्व अधिकारी से शिकायत की। नगर पालिका द्वारा निर्मित सडक़ पर खड़ी की गई दीवार को हटाने की मांग की। राजस्व विभाग की टीम ने सीमांकन किया और दीवार को अवैध पाया। सोमवार को स्थानीय प्रशासन एवं नपा कर्मियों ने जेसीबी के माध्यम से दीवार को गिरा कर रास्ते को अतिक्रमण मुक्त किया।ओवरलोड डंपर पकड़ा: खैरवानी से रेत से भरे डम्पर को खनिज विभाग ने कार्रवाई करते हुए पुलिस थाने के सामने पकड़ लिया। डंपर मालिक पर खनिज विभाग ने ओवर लोडिंग का केस बनाया है । डंपर जाटाछापर के सचिन सूर्यवंशी का है। चालक मनीष सोमवार सुबह 7.36 बजे खैरवानी से सिवनी के लिए रेत ले कर रवाना हुआ परन्तु डंपर दोपहर 2.30 बजे दमुआ थाने के पास पकड़ा गया। लोगों का आरोप है कि सिवनी के नाम पर रॉयल्टी जरूर कटवाई गई परन्तु पहली ट्रिप रेत और कही डंप कर दूसरी ट्रिप रेत लेकर खैरवानी से डंपर आ रहा था। इसी बीच खनिज विभाग की अधिकारी स्वाति ठाकुर ने ट्रक रूकवाया । उस पर ओवर लोडिंग का प्रकरण बनाकर पुलिस थाना दमुआ में खड़ा करवा दिया। खनिज निरीक्षक स्वाति ठाकुर ने बताया हमें 2.30 बजे डंपर पुलिस थाने के सामने से जाते हुए मिला जो खैरवानी से ओवर लोड रेत भरकर जुन्नारदेव की ओर जा रहा था।खनिज विभाग की कार्रवाई जारी रहेगी ।

Police officer occupied the common road, the administration sent JCB