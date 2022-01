फांसी लगाने जा रहे युवक की पुलिस ने बचाई जान

समय पर पुलिस के पहुचने से एक युवक की जान बच गई। आत्महत्या पर उतारू युवक को पुलिस ने फंदे से उतारा और उसको समझाइश दी। प्राप्त जानकारी अनुसार इमामबाड़ा बडक़ुही वार्ड न.12 निवासी सविता मिश्रा ने गुरुवार शाम 6 बजे डायल 100 में कॉल कर बताया गया कि उसका भाई सिद्धार्थ मिश्रा आत्महत्या करने जा रहा है। जानकारी मिलते ही चौकी में पदस्थ मुंशी नारायण उइके ने तत्काल आरक्षक चेतन तिवारी एवं डायल 100 में तैनात आरक्षक अनवर खान को घटना स्थल के लिए रवाना किया।

छिन्दवाड़ा/परासिया. समय पर पुलिस के पहुचने से एक युवक की जान बच गई। आत्महत्या पर उतारू युवक को पुलिस ने फंदे से उतारा और उसको समझाइश दी। प्राप्त जानकारी अनुसार इमामबाड़ा बडक़ुही वार्ड न.12 निवासी सविता मिश्रा ने गुरुवार शाम 6 बजे डायल 100 में कॉल कर बताया गया कि उसका भाई सिद्धार्थ मिश्रा आत्महत्या करने जा रहा है। जानकारी मिलते ही चौकी में पदस्थ मुंशी नारायण उइके ने तत्काल आरक्षक चेतन तिवारी एवं डायल 100 में तैनात आरक्षक अनवर खान को घटना स्थल के लिए रवाना किया। जहां सिद्धार्थ मिश्रा रस्सी से फांसी लगाने वाला था। मौके पर सिद्धार्थ को समझा बुझाकर उतारा गया। सिद्धार्थ ने बताया कि उसका मोबाइल फोन गुम गया है। जिसके कारण वह बहुत परेशान है इसलिए वो आत्महत्या करना चाहता है। बहुत देर तक आरक्षक चेतन तिवारी, आरक्षक अनवर द्वारा समझाइश देने के बाद सिद्धार्थ ने भविष्य में इस तरह का कदम नही उठाने का भरोसा दिया। नंादनवाड़ी पुलिस चौकी के अंतर्गत ढोलनखापा मार्ग पर पुलिया के नीचे मिला अधजला शव मामले में पुलिस के हाथ खाली है। गुरुवार शाम तक इस घटना की एफआइआर दर्ज नहीं हो पायी थी। महाराष्ट्र के भारसिंघी तहसील नरखेड़ निवासी आनंद शंकर ठाकरे 40 वर्ष की नृशंस हत्या कर साक्ष्य मिटाने के लिए शव को ढोलनखापा के पास लाकर जलाने का प्रयास किया गया था। टीआइ राकेश भारती ने बताया कि इस मामले में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना बाकी है जिसके बाद एफआइआर दर्ज की जाएगी। फिलहाल पुलिस हत्या के साक्ष्य जुटाने में लगी है। जिस वाहन से हत्यारे ने शव लाकर जलाया उसका पता किया जा रहा है।

