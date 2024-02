तहसील भवन का घटिया निर्माण ,एसडीओ ने मिट्टी-पत्थर निकलवाए

Submitted by:

मोहखेड़ में तहसील भवन का निर्माण में ग्रामीणों ने गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखने का आरोप लगाया है। इधर एसडीओ सुनील श्रीवास्तव ने निर्माण का जायजा लिया। ठेकेदार को प्लेंथ में भरी जा रही मिट्टी व बड़े पत्थरों को बाहर निकालने के निर्देश दिए।

Poor construction of Tehsil building, SDO got mud and stones removed