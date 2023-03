आवास योजना में नाम नहीं आया तो सरपंच के खिलाफ लगाए पोस्टर

पीएम आवास योजना का लाभ नहीं मिलने से नाराज युवक ने ग्राम पंचायत तिगांव की सरपंच पर भद्दी टिप्पणी वाले पोस्टर लगा दिए। सोशल मीडिया पर वीडिओ बनाकर प्रसारित किया। तीन दिन पहले युवक ने बिना अनुमति के वाहन में लाउडस्पीकर लगाकर ग्राम पंचायत के सामने भी भड़ास निकाली और बिना किसी प्रमाण के आरोप लगाए। युवक की कारगुजारी पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है।

Posters put up against the sarpanch if the name did not come in the housing scheme