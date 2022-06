महंगे दामों पर ही खरीदना पड़ेगा पोटाश व सुपर फॉस्फेट

खरीफ सीजन में पोटाश व सुपर फॉस्फेट की मांग बढ़ रही है ,लेकिन सरकारी सोसायटियों में इनकी किल्लत बनी हुई है। पोटाश और सुपर फॉस्फेट के बढ़े हुए दामों ने किसानों की नींद उड़ा दी है। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जेएस कोहले ने बताया कि 50 किलो का पोटाश बैग 1700 रुपए में मिलेगा। पहले इसके दाम एक हजार रुपए थे। क्षेत्र में 30 टन माल आ चुका है। 24 सहकारी सोसायटियों में खाद पहुंच चुकी है। सुपर फॉस्फेट के दामों में 80 प्रतिशत तक वृद्धि की गयी है।

छिन्दवाड़ा/ पांढुर्ना. खरीफ सीजन में पोटाश व सुपर फॉस्फेट की मांग बढ़ रही है ,लेकिन सरकारी सोसायटियों में इनकी किल्लत बनी हुई है। कृषि विभाग के अनुसार पोटाश व सुपर फॉस्फेट की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। पोटाश और सुपर फॉस्फेट के बढ़े हुए दामों ने किसानों की नींद उड़ा दी है। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जेएस कोहले ने बताया कि ५० किलो का पोटाश बैग 1700 रुपए में मिलेगा। पहले इसके दाम एक हजार रुपए थे। क्षेत्र में 30 टन माल आ चुका है। 24 सहकारी सोसायटियों में खाद पहुंच चुकी है। सुपर फॉस्फेट के दामों में 80 प्रतिशत तक वृद्धि की गयी है। पाउडर कैटेगिरी के पहले 274. 50 रुपए थे जो अब 425 रुपए में मिलेगा। वहीं दानेदार पहले 304.50 रुपए में मिलता था । वह अब 465 रुपए में मिलेगा। इसी तरह बोरोनेटेड सुपर फॉस्फेट पाउडर के दाम पहले 305.75 रुपए थे जो अब 456.50 रुपए हो गए है । दानेदार 313.90 रुपए में मिलता था जो अब 498.50 रुपए में मिलेगा। फ सलों की वृद्धि के लिए दोनों रासायनिक खादों का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। पिछले कुछ सालों से बढ़ती मांग के कारण इनके दाम भी बढ़ रहे हैं हालांकि इस साल दामों में वृद्धि को रूस यूक्रेन युद्ध से भी जोडक़र बताया जा रहा है। किसानों ने सरकार से रियायत देने की मांग की है। बड़चिचोली ग्राम में हुई अच्छी बारिश से किसान खुश नजर आ रहे हैं । किसानों ने खेतों को बोवनी के लिए तैयार कर लिया है।बडचिचोली क्षेत्र में खरीफ सीजन में कपास की बोवनी अधिक होती हैं। इस बार भी कपास ही अधिक बोई जाएगी।

Potash and super phosphate will have to be bought at expensive prices