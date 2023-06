तीन घंटे दर्द से कराहती रही गर्भवती महिला, पढ़ें पूरी खबर

Submitted by:

आशा कार्यकर्ता के फोन लगाने पर नर्सिंग स्टाफ तो समय पर पहुंच गया, लेकिन चाबी नहीं मिलने के कारण गर्भवती महिला तीन घंटे तक दर्द से कराहती रही।

Pregnant woman moaning in pain for three hours