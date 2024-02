मेघनाद पूजा स्थल के आसपास से अतिक्रमण हटाने की तैयारी

Submitted by:

यहां के बस स्टैंड स्थित मेघनाथ पूजा स्थल पर अतिक्रमण की शिकायत के छह माह बाद राजस्व अमला नाप-जोख करने पहुंचा। मेघनाथ पूजा स्थल के तीनों ओर लोगों ने अतिक्रमण कर लिया है। पूजा स्थल की जगह संकरी होने के कारण भक्त परिक्रमा तक नहीं कर पाते है।

Preparation to remove encroachment from around Meghnad puja place