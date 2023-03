जलसंकट से निपटने निजी बोर और कुओं का होगा अधिग्रहण

Submitted by:

पेंचव्हेली जल प्रदाय परियोजना से जुडे शहर तथा ग्रामों में गहराती पेयजल समस्या को देखते हुए जलसंकट निवारण समिति की बैठक शनिवार दोपहर जनपद सभाकक्ष में हुई। न्यूटन अध्यक्ष अनुपमा राय ने बताया कि जलापूर्ति के लिए निजी

बोर और जलस्त्रोतों का अधिग्रहण किया जाए। इस पर एसडीएम ने सहमति व्यक्त की।

Private Bore and wells will be acquired