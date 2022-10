शानो-शौकत के साथ निकला जुलूस-ए-मोहम्मदी

अमरवाड़ा शहर में मुस्लिम समुदाय ने ईद मिलादुन्नबी का पर्व शानो शौकत के साथ मनाया। जामा मस्जिद से जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। जगह -जगह मिठाई बांटी गई। केक काटा गया। जुलूस मुख्य मार्गों से होते हुए जामा मस्जिद पहुंच कर सम्पन्न हुआ। यहां फातिहा खानी के बाद लंगर लगाया गया।

छिन्दवाड़ा/ अमरवाड़ा . शहर में मुस्लिम समुदाय ने ईद मिलादुन्नबी का पर्व शानो शौकत के साथ मनाया। जामा मस्जिद से जुलूस ए मोहम्मदी निकाला गया। जगह -जगह मिठाई बांटी गई। केक काटा गया। जुलूस मुख्य मार्गों से होते हुए जामा मस्जिद पहुंच कर सम्पन्न हुआ। यहां फातिहा खानी के बाद लंगर लगाया गया। बड़चिचोली में ग्राम की परंपरा अनुसार शानौ शौकत के साथ ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकला। दुर्गा चौक में बाबा शादौलअली की दरगाह में चादर पेश कर जुलूस प्रारंभ हुआ, जो बस स्टैंड काटोल रोड, गोहटान बाजार चौक होते हुए फ रीद वाटिका पहुंचा जगह-जगह स्वागत एवं स्वल्पाहार दिया गया। आयोजकों ने मिष्ठान वितरण किया। लोग नबी की शान में नारे लगाते चल रहे हैं। फ रीद वाटिका में हजरत ख्वाजा शेख फरीद की दरगाह में चादर पेश कर सलातो सलाम पढ़ा गया। सौंसर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर नगर में मुस्लिम समुदाय की ओर से प्रमुख मार्गों से जुलूस निकालते हुए एकता और शांति का पैगाम दिया। युवा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा के साथ मुस्लिम धर्म का परचम लहराते हुए चल रहे थे। चांदामेटा, परासिया, न्यूटन चिखली, बडक़ुही, इकलहरा, भाजीपानी, रावनवाड़ा, सहित उमरेठ में धूम धाम के साथ पैगंबर मोहम्मद का जन्मदिन मनाया गया। परासिया में जुलूस ईदगाह ग्राउंड से निकलकर जामा मस्जिद पहुंचा जहां परचम कुशाई की गई। फिर वहां से रिंग टॉकीज होते हुए जुलूस गुरु गोविंद सिंह चौक से खिरसाडोह पहुंचा। जहां से वापस होकर पुन: ईदगाह ग्राउंड पहुंचा जहां जुलूस का समापन किया गया। चांदामेटा नगर में जुलूस का आगाज सुबह 8रू00 बजे वार्ड नंबर 12 स्थित उर्दू स्कूल से हुआ। जो वार्ड नंबर 18 मदरसा पहुंचा। जहां से वापस होकर बाजार रोड होते हुए जामा मस्जिद पहुंचा जहां जामा मस्जिद के पेश इमाम हाजी लियाकत अली ने परचम कुशाई की और उपस्थित समाज के लोगों ने सलाम पेश किया। न्यूटन चिखली की जामा और नूरी मस्जिद के संयुक्त तत्वावधान में जुलूस निकाला गया। वहीं नार्थ चांदामेटा, जाटाछापर और भमोड़ी में भी जुलूस निकला।

