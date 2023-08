प्रबंधन की लापरवाही से दो खदानों में उत्पादन बंद

कोयलांचल के पेंच क्षेत्र में लगातार बंद होती खदानों और नए प्रोजेक्ट में विलंब के चलते क्षेत्र की हालत पहले से खस्ता है। अब चंद खदानें ही वर्किग मोड पर हैं। उरधन ओपन कास्ट खदान में पिछले एक माह से उत्पादन बंद है । महादेवपुरी भूमिगत खदान के बंद होने के आसार नजर आ रहे हैं।

Production stopped in two mines due to negligence of management