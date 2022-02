सात दिन का वादा किया था, पन्द्रह दिन हो गए

जिला कलेक्टर के सात दिन के आश्वासन पर मोहगांव जलाशय पीडि़त किसानों ने आंदोलन स्थगित तो कर दिया पर 15 दिन बाद भी जिला प्रशासन की ओर से किसानों को सकारात्मक संदेश नहीं मिला है। किसानों ने कहा है कि अगर 18 फरवरी तक प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाया तो वे फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। जिला कलेक्टर 28 जनवरी को धरना आंदोलन स्थल पर आए थे। पीडि़त किसानों के साथ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बातचीत का दौर शुरू हुआ।

छिन्दवाड़ा/मोहगांव. जिला कलेक्टर के सात दिन के आश्वासन पर मोहगांव जलाशय पीडि़त किसानों ने आंदोलन स्थगित तो कर दिया पर 15 दिन बाद भी जिला प्रशासन की ओर से किसानों को सकारात्मक संदेश नहीं मिला है। किसानों ने कहा है कि अगर 18 फरवरी तक प्रशासन ने ठोस कदम नहीं उठाया तो वे फिर से धरने पर बैठ जाएंगे। जिला कलेक्टर 28 जनवरी को धरना आंदोलन स्थल पर आए थे। पीडि़त किसानों के साथ 11 सूत्रीय मांगों को लेकर बातचीत का दौर शुरू हुआ। कुछ मांगों को 7 दिन में पूरा करने का आश्वासन लिखित रूप में देने की बात जिला कलेक्टर द्वारा की गई । आश्वासन के बाद 15 दिन बीत चुके हैं परंतु आज तक लिखित रूप में किसी भी प्रकार की कोई जानकारी किसानों को नहीं दी गई है । हालांकि किसानों की कुछ मांगें पूरी होते दिख रही हैं। किसानों ने कहा है कि 18 फरवरी तक किसानों के हित में कोई ठोस कदम सरकार नहीं उठाती है तो वे फि र से परिवार के साथ धरना शुरु कर देंगे। हादसों का अंदेशा बोरगांव में अतिक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। कई होटल संचालकों ने नेशनल हाईवे से सटी जमीन पर अवैध कब्जा किया हुआ है। इस वजह से कई बार हादसे हो चुके हैं। होटलों की वजह से बड़ी संख्या में वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है । इसके बावजूद प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। जबकि कुछ ही दूरी पर लोधीखेड़ा पुलिस थाना चौकी है। इसके बाद भी अतिक्रमणकारियों के हौसले बुलंद है। बढ़ते अतिक्रमण के चलते रेमंड चौक पर दुर्घटना की आशंका रहती है। लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमणों को हटवाने की मांग की है।

