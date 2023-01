पदोन्नति, बैकलॉग और पुरानी पेंशन पर तत्काल निर्णय करे सरकार

Submitted by:

मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति अधिकारी कर्मचारी महासंघ (अजाक्स) की ब्लॉक इकाई ने तहसीलदार को ज्ञापन सौपकर कार्रवाई की मांग की है।ज्ञापन में नवीन पदोन्नति नियम को शीघ्र लागू करने, बैकलॉग के पदों को भरने के लिए एक माह में विज्ञापन जारी कर मेरिट के आधार पर नियुक्ति, आउटसोर्सिंग ठेका पद्धति बंद करने की मांग की है।

Promotion, Backlog and Old Pension Government should decide immediately