सौंसर को पांढुर्ना में मिलाने के खिलाफ प्रदर्शन

सौंसर को पांढुर्ना में मिलाने का विरोध अब जोर पकडऩे लगा है। सौंसर जिला बनाओ अभियान समिति के तत्वावधान में बुधवार को नागरिकों ने गांधी चौक से बनियान यात्रा निकालकर विरोध किया।

Protest against merger of Sausar in Pandhurna