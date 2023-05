जनसेवा मित्र करेंगे आवेदकों की मदद

Submitted by:

छिंदवाड़ाPublished: May 11, 2023 11:01:10 pm

नगर सहित 72 ग्राम पंचायतों में बुधवार को मुख्यमंत्री जनसेवा अभियान के द्वितीय चरण की शुरुआत हुई। इसमें 15 विभागों की 67 सेवाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। यहां आने वाले आवोदकों को कोई परेशानी नहीं हो , इसके लिए जनसेवा मित्र तैनात रहेेंगे। इन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया गया है।

Public service friends will help the applicants