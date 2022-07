कोलफील्ड में वेतन के साथ ही मिला तिमाही बोनस

केन्द्र सरकार के उपक्रम वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड(वेकोलि) के कर्मचारियों को हर माह 7 और 10 तारीख को तनख्वाह मिलती थी। कई बार देरी भी हो जाती थी। आए दिन श्रम संगठन प्रबंधन के समक्ष आवाज बुलंद करते रहे हैं। किन्तु इस बार दो जुलाई को ही कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन राशि पहुंच गई। इसके साथ ही तिमाही बोनस की राशि का भी वेकोलि ने भुगतान कर दिया।

छिन्दवाड़ा/परासिया. केन्द्र सरकार के उपक्रम वेस्टर्न कोल्डफील्ड लिमिटेड(वेकोलि) के कर्मचारियों को हर माह 7 और 10 तारीख को तनख्वाह मिलती थी। कई बार देरी भी हो जाती थी। इसको लेकर आए दिन श्रम संगठन प्रबंधन के समक्ष आवाज बुलंद करते रहे हैं। किन्तु इस बार दो जुलाई को ही कर्मचारियों के बैंक खाते में वेतन राशि पहुंच गई। इसके साथ ही तिमाही बोनस की राशि का भी वेकोलि ने भुगतान कर दिया। बताया जाता है कि पेंचक्षेत्र महाप्रबंधक निर्मल कुमार के कड़े निर्देश से यह संभव हुआ है। सनद रहे कि अधिकारी वर्ग को वेतन का भुगतान हर माह की एक तारीख को होता है। महाप्रबंधक ने अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाह एक ही दिन अर्थात एक तारीख को भुगतान सुनिश्चित करने के लिए आदेशित किया है। पेंचक्षेत्र के लगभग 3 हजार कामगारों के खाते में तनख्वाह और बोनस की राशि एक साथ पहुंचने पर कामगार खुश और अचम्भित हुए।प्रबंधन के अनुसार अब हर माह की एक तारीख को अधिकारी- कर्मचारी की तनख्वाह मिल जाएगी। वहीं तिमाही बोनस भी पहले माह के पहले सप्ताह में दिया जाएगा। एक्सप्रेस का किराया : रेलवे विभाग मेमू ट्रेन में यात्रियों से एक्सप्रेस का किराया वसूल कर रहा है। 29 जून से एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में रियायत मिली है, लेकिन पैसेंजर ट्रेन में सफर करने वालों को रियायत नहीं दिए जाने से यात्रियों में रोष है। कोरोना काल से पहले पैसेंजर ट्रेन से पांढुर्ना से नागपुर का किराया 25 रुपए था। अब मेमू ट्रेन में रेलवे विभाग 50 रुपए किराया वसूल रहा है। जबकि नए नियम से किराया 25 रुपए बनता है। यात्री रियायत मिलने का इंतजार कर रहे है।

Quarterly bonus received along with salary in coalfield