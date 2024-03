भाजपा में गए नेताओं की पूछ-परख सिर्फ चुनाव तक

Submitted by:

विधायक सुनील उईके ने कहा कि जो लोग भाजपा में गए है उनका यहां बड़ा सम्मान था। वे जहां गए है वहां थोड़ी बहुत पूछ परख सिर्फ चुनाव तक ही है। चुनाव होते ही इन दल बदलू नेताओं की हालात उन बारातियों की तरह हो जाएगी जैसी बारात की विदाई के बाद छूट जाने वाले बारातियों की होती है।

Questioning of leaders who joined BJP only till elections