मंधान डैम की जलसंग्रहण क्षमता को लेकर उठ रहे सवाल

कोयलांचल में मंधान डैम को लेकर लंबे समय तक राजनीति होती रही है। भाजपा और कांग्रेस ने श्रेय लेने का कोई मौका नहीं छोडा, लेकिन मंधान डैम लोगों की प्यास बुझाने में विफल साबित हो रहा है। डैम को 50 वर्ष के बाद की जनसंख्या के आधार पर डिजाइन किया गया था, लेकिन डैम बनने के शुरुआती वर्षों के बाद ही इसकी जल संग्रहण क्षमता पर सवाल उठने लगे । अभी तक पानी रोकने के लिए बांघ के गेट तक नहीं लगाए गए हैं।

Questions are being raised about the water storage capacity of Mandhan Dam