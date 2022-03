RAILWAY: रेलमार्ग पर हुए विद्युतिकरण कार्यों का सीआरएस जल्द करेंगे निरीक्षण

छिंदवाड़ा से नैनपुर तक चार सेक्शन में विद्युतिकरण कार्य पूरा करने का लक्ष्य बनाया है।

छिंदवाड़ा. दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल के अंतर्गत छिंदवाड़ा से जबलपुर तक विद्युत इंजन से ट्रेन का परिचालन भी अक्टूबर 2022 तक शुरु हो जाएगा। छिंदवाड़ा से नैनपुर तक गेज कन्वर्जन के बाद अब विद्युतिकरण कार्य भी तेज गति से हो रहा है। विद्युतिकरण कार्य पीजीसीआईएल कंपनी द्वारा किया जा रहा है। कंपनी ने छिंदवाड़ा से नैनपुर तक चार सेक्शन में विद्युतिकरण कार्य पूरा करने का लक्ष्य बनाया है। इसमें पहला सेक्शन छिंदवाड़ा से चौरई, दूसरा सेक्शन नैनपुर से पलारी, तीसरा सेक्शन पलारी से भोमा एवं चौथा और अंतिम सेक्शन भोमा से चौरई तक का है। पहले सेक्शन छिंदवाड़ा से चौरई तक विद्युतिकरण कार्य हो चुका है। 25 फरवरी 2022 को सीआरएस ने इस सेक्शन में विद्युतिकरण कार्य का निरीक्षण किया था और एक हफ्ते के अंदर ही अप्रूवल भी दे दिया था। दूसरा सेक्शन नैनपुर से पलारी(20 किमी रेलमार्ग) तक विद्युतिकरण कार्य भी पूरा हो चुका है। रिपोर्ट भी सीआरएस को भेजी जा चुकी है। इस सेक्शन का अप्रैल माह में सीआरएस निरीक्षण करने भी आ सकते हैं। इसके बाद विद्युतिकरण का कार्य कर रही कंपनी पीजीसीआईएल का अगला लक्ष्य पलारी से भोमा(20 किमी रेलमार्ग) का रहेगा। बताया जाता है कि इस सेक्शन में भी 80 प्रतिशत विद्युतिकरण कार्य पूरा हो चुका है। अप्रैल माह तक शत प्रतिशत कार्य हो जाएंगे। इसके बाद पीजीसीआईएल द्वारा चौरई से भोमा(54 किमी रेलमार्ग) तक विद्युतिकरण कार्य किया जाएगा। पीजीसीआईएल के अधिकारियों की मानें तो छिंदवाड़ा से नैनपुर तक रेलमार्ग पर सभी सेक्शन में विद्युतिकरण कार्य अक्टूबर 2022 तक पूरा कर लिया जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो फिर छिंदवाड़ा से सीधे जबलपुर तक विद्युत इंजन से ट्रेन चलाई जा सकेगी। बता दें कि नैनपुर से जबलपुर तक रेलमार्ग पर विद्युत कार्य हो चुका है और इस रेलमार्ग पर विद्युत इंजन से ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है।

