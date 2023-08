ब्रिज निर्माण का वादा भूला रेलवे, कांग्रेस ने दी फिर आंदोलन की चेतावनी

कांग्रेस के रेल सुविधाएं बहाल करने की मांग को लेकर दो माह तक चले आंदोलन के बाद मिले आश्वासन को रेलवे भूल गया है। आज तक वरूड़ रोड रेलवे फटक पर ब्रिज निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है। दादाभक्तों के लिए दादाधाम एक्सप्रेस का संचालन भी शुरू नहीं किया गया।

Railway forgot the promise of bridge construction, Congress again warned of agitation