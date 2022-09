रेलवे के गेज परिवर्तन ने रोकी श्मशान की राह

रेलवे के गेज परिवर्तन की वजह से मरकाहांडी के ग्रामीणों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। नई रेल लाइन से मोक्षधाम का रास्ता बंद हो गया है। उन्होंने नई जगह मोक्षधाम बनाने का तय किया तो पता लगा कि उसी स्थल का चयन नगर पालिका ने इंटेकवैल निर्माण के लिए भी कर लिया है ।

छिन्दवाड़ा/चौरई. रेलवे के गेज परिवर्तन की वजह से मरकाहांडी के ग्रामीणों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। नई रेल लाइन से मोक्षधाम का रास्ता बंद हो गया है। उन्होंने नई जगह मोक्षधाम बनाने का तय किया तो पता लगा कि उसी स्थल का चयन नगर पालिका ने इंटेकवैल निर्माण के लिए भी कर लिया है । परेशान ग्रामीण रविवार को पूर्व विधायक पं. रमेश दुबे से मिले और मार्ग की व्यवस्था कराने या मोक्षधाम के लिए नए स्थान पर जमीन उपलब्ध कराने की मांग की। सरपंच के नेतृत्व में आए ग्रामीणों ने बताया कि मोक्षधाम जाने के लिए पुराना मार्ग रेलवे ने गेज परिवर्तन के दौरान बन्द कर दिया है । अंतिम संस्कार के लिए एक -एक लकड़ी लेकर करीब बारह फ़ीट नीचे उतरना पड़ता है शव ले जाने में परेशानी होती है इसी के साइड में मुस्लिम समाज का कब्रिस्तान भी है मुस्लिम लोगों को भी आवागमन में परेशानी हो रही है । ग्रामीणों ने मोक्षधाम के लिए नवीन स्थल का चयन किया है परंतु उसी स्थल का चयन नगर पालिका ने इंटेकवैल निर्माण के लिए भी कर लिया है । दोनों प्रशासन से उक्त जमीन आवंटन की मांग कर रहे हैं । पूर्व विधायक दुबे ने ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा करने के बाद कहा कि प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे और जल्द ही समस्या का निराकरण कराने का प्रयास करेंगे। खापा बिहारी में प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने क्रिकेट मैदान के किनारे पौधे लगाए। गुमगांव के पंचायत भवन में भी पौधरोपण किया गया। मोर्चा के चांद मंडल अध्यक्ष आदित्य ठाकुर, खापा के सरपंच गोल्डी पटेल, गुमगांव के सरपंच ईश्वर पटेल, जनपद सदस्य नरेश वर्मा, रानू पटेल, महामंत्री शेरू चौरसिया सभापति नगर परिषद चांद हरिकांत वर्मा व कार्यकर्ता मौजूद रहे।

Railway gauge change stopped the way of cremation