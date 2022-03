इंदिरा आवास की जमीन को रेलवे ने बताया अपनी, नोटिस मिलने पर मचा हडक़म्प

कोयलांचल में वेकोलि अपनी जमीन एवं आवासों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। वहीं अब रेलवे ने भी अपनी जमीन खाली कराने के लिए नोटिस देना शुरू कर दिया है। जिन्हें नोटिस दिए गए हैं। उसमें कई सरकारी इंदिरा आवास के रहवासी है। शासकीय राशि से निर्मित सार्वजनिक भवनों को भी हटाने का नोटिस दिया गया है। जबकि खसरा नक्शा अनुसार सभी निर्माण सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। रेलवे अधिकारियों ने इकलहरा, भाजीपानी और भमोड़ी में लगभग सौ से अधिक नोटिस देकर सात दिनों के भीतर कब्जा हटाने के लिए कहा है।

छिन्दवाड़ा/ परासिया. कोयलांचल में वेकोलि अपनी जमीन एवं आवासों पर अवैध कब्जा हटाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। वहीं अब रेलवे ने भी अपनी जमीन खाली कराने के लिए नोटिस देना शुरू कर दिया है। जिन्हें नोटिस दिए गए हैं। उसमें कई सरकारी इंदिरा आवास के रहवासी है। शासकीय राशि से निर्मित सार्वजनिक भवनों को भी हटाने का नोटिस दिया गया है। जबकि खसरा नक्शा अनुसार सभी निर्माण सरकारी जमीन पर बने हुए हैं। रेलवे अधिकारियों ने इकलहरा, भाजीपानी और भमोड़ी में लगभग सौ से अधिक नोटिस देकर सात दिनों के भीतर कब्जा हटाने के लिए कहा है। मध्यरेल के सेक्शन इंजीनियर जुन्नारदेव द्वारा अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिया गया है। ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष पुनीत पुरी, पंच घनश्याम मरकाम ने बताया कि नोटिस के पूर्व शासन के राजस्व विभाग के साथ रेलवे को उनकी जमीन का सीमांकन किया जाना चाहिए। जिससे पारदर्शिता बनी रहे। जिन्हें नोटिस दिया गया है। उसमें कई सरकारी इंदिरा आवास है। वहीं शासकीय राशि से निर्मित सार्वजनिक भवनों को हटाने का भी नोटिस दिया गया है। जबकि खसरा नक्शा अनुसार वह सरकारी जमीन पर निर्मित है। संतोष पटेल कहते हैं कि वर्तमान स्थिति में रेलवे द्वारा लिया गया निर्णय असंवेदनशील है। कब्जा हटाने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए और राज्य सरकार से चर्चा कर निर्धन वर्ग के इन लोगों के लिए पुर्नवास की व्यवस्था पहले होनी चाहिए। राजस्व विभाग के साथ रेलवे को उनकी जमीन का सीमांकन किया जाना चाहिए। बहरहाल वेकोलि के बाद रेलवे के नोटिस ने क्षेत्र में एक नई बहस को छेड़ दिया है।

Railway told the land of Indira Awas as its own, there was a stir on getting the notice