Railway: छिंदवाड़ा-जबलपुर तक डीजल इंजन से ट्रेन चलना मुश्किल, अगले वर्ष ही मिलेगी सुविधा

छिंदवाड़ा. जनप्रतिनिधियों के बार-बार पत्र लिखने एवं समाजसेवी संगठनों के ज्ञापन सौंपने के बावजूद भी रेलवे अधिकारी छिंदवाड़ा से सिवनी, नैनपुर होते हुए जबलपुर तक डीजल इंजन से ट्रेन चलाने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। सूत्रों की मानें तो रेलवे अधिकारी छिंदवाड़ा से नैनपुर के बीच शेष बचे इलेक्ट्रिक कार्य पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। जबकि इलेक्ट्रिक कार्य पूरा होने में अभी छह से सात माह और लगेंगे। इसके बाद सीआरएस का निरीक्षण होगा और फिर अप्रूवल मिलने के बाद ही इलेक्ट्रिक इंजन से ट्रेन चल सकेगी। ऐसे में लंबे समय से छिंदवाड़ा-जबलपुर तक नवनिर्मित बड़ी रेल लाइन पर ट्रेन सुविधा की राह देख रहे लोगों को अभी लगभग आठ माह और इंतजार करना होगा। हालांकि रेलवे से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि नियमानुसार सीआरएस के अप्रूवल मिलने के बाद छह माह के अंदर यात्री ट्रेन चलानी पड़ती है। किसी कारणवश निर्धारित अवधि में ट्रेन नहीं चली तो फिर से सीआरएस कराना होगा। वरिष्ठ रेलवे अधिकारी इससे इंकार कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 13 मार्च को सीआरएस ने छिंदवाड़ा-नैनपुर मंडला फोर्ट रेल परियोजना का अंतिम खंड चौरई से भोमा(५४ किमी) रेलमार्ग को अप्रूव किया था। तब से ही लोग छिंदवाड़ा से सिवनी, नैनपुर होते हुए जबलपुर तक ट्रेन सुविधा का इंतजार कर रहे हैं। छिंदवाड़ा से सिवनी, नैनपुर एवं आसपास का क्षेत्र दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत आता है। लगभग छह वर्ष पहले तक इस क्षेत्र में नैरोगेज ट्रेन का परिचालन होता था। इसके बाद नैरोगेज ट्रेन का परिचालन बंद कर दिया गया। ब्राडगेज के लिए चरणबद्ध कार्य शुरु हुआ। चार माह पहले परियोजना पूरी होने के बाद भी ट्रेन का परिचालन शुरु नहीं हुआ।

