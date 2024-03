फालतू पड़ी 28 एकड़ जमीन का उपयोग करे रेलवे तो मिले रोजगार

जुन्नारदेव ऐसा रेलवे स्टेशन है जहां पर रेलवे की स्वयं की लगभग 28 एकड़ से अधिक जमीन बिना उपयोग के पड़ी हुई है। महेंद्र सूर्यवंशी ने एक ज्ञापन रेल प्रबंधक को सौंपा है। उसमें सुझाव दिया है कि रेलवे की इस भूमि पर सिलीपॉट फैक्ट्री या फिर रेलवे के किसी उद्योग को लगाकर इसका उपयोग किया जा सकता है।

If Railways utilizes 28 acres of redundant land, it will provide employment.