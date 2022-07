बारिश बनी प्रत्याशियों के लिए बैरन

चुनाव प्रचार के लिए निकले उम्मीदवारों के लिए बारिश बैरन बन गई है। बरसात के कारण वार्डों में नाली, खराब सडक़ तथा नलों में आ रहा मटमैले पानी जैसे मुददों का सामना करना पड रहा है। विकासखंड में परासिया, न्यूटन, बरकुही, चांदामेटा नगर में मतदान 13 जुलाई को होना है। पार्षद के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। लगभग सभी स्थानों पर कांग्रेस व भाजपा को बागी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। बागियों के कारण जीत के समीकरण गडबड़ा गए हैं।

छिन्दवाड़ा/परासिया. चुनाव प्रचार के लिए निकले उम्मीदवारों के लिए बारिश बैरन बन गई है। बरसात के कारण वार्डों में नाली, खराब सडक़ तथा नलों में आ रहा मटमैले पानी जैसे मुददों का सामना करना पड रहा है। विकासखंड में चार नगरीय निकायों में चुनाव प्रचार शुरू हो चुका है। परासिया, न्यूटन, बरकुही, चांदामेटा नगर में मतदान 13 जुलाई को होना है। पार्षद के लिए भाजपा, कांग्रेस सहित निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। लगभग सभी स्थानों पर कांग्रेस व भाजपा को बागी उम्मीदवारों का सामना करना पड़ रहा है। बागियों के कारण जीत के समीकरण गडबड़ा गए हैं। चुनाव प्रचार के लिए निकले उम्मीदवारों के लिए बारिश बैरन बन गई है। परासिया नगर के अधिकांश वार्डों में बारिश

में जल निकासी की उचित व्यवस्था नही होने से नालियां ओवरफ्लो हो जाती हैं। गंदा पानी रास्ते में बहने लगता है । कई स्थानों पर सडक ऊंची होने से घरों में पानी भर जाता है। प्रत्याशी जब वोट मांगने निकलते है तो वार्डवासी इन समस्याओं को दिखाते हैं। उन्हें वार्डवासियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। चांदामेटा में सफाई व्यवस्था

से लोग नाराज हैं। वहीं बडक़ुही में नगर परिषद की खराब कार्यप्रणाली तथा न्यूटन में दूषित पानी सप्लाई का मुद्दा है। इधर नगरीय निकाय आम निर्वाचन के तहत अमरवाड़ा में 15 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मतदाताओं में महिलाओं की संख्या पुरुषों से ज्यादा है। नगर के 15 वार्डों में पुरुष मतदाता 5835 है। महिला मतदाताओं की संख्या 5999 व अन्य एक वोटर है। कुल मतदाता 11हाजर 835 हैं। इससे पहले पुरुष मतदाता 6000 और महिला मतदाताओं की संख्या 6155 थी। दो अन्य मतदाता थे । निर्वाचन अधिकारी ने बताया है कि प्रत्येक भागों में मतदाता विलोपन सूची अलग से बनाई गई है। प्रत्येक वार्ड में मूल नामावली के साथ यह सूची लगाई गई है।

